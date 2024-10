Les Bourses européennes toujours à l'arrêt

(AOF) - Les indices européens ont accusé une deuxième séance consécutive en zone rouge, à l'exception du Footsie. Même si l'inflation en zone euro est repassée sous la barre des 2% - une première depuis 2021-, les investisseurs sont tiraillés entre les tensions grandissantes au Moyen-Orient et les annonces de Michel Barnier. Devant les députés, le locataire de Matignon a notamment annoncé une hausse d'impôt pour les "Français les plus fortunés" et les "grandes entreprises". Le CAC 40 s'est replié de 0,81% à 7574 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,99% à 4950 points.

Covestro (+3,90% à 58,12 euros) a enregistré la deuxième plus forte hausse de l’indice DAX40 après l’annonce d’un accord de rachat d’Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company). Le groupe chimique précise que l’émirati a l'intention de faire une offre en numéraire aux actionnaires de Covestro de 62 euros par action, ce qui implique une valeur des capitaux propres de d'environ 11,7 milliards d'euros. Ce prix représente une prime d'environ 54 % par rapport au cours de clôture non affecté du 19 juin 2023, la veille de "toute couverture médiatique d'une transaction potentielle".

Publication après publication, Kaufman & Broad confirme sa solidité dans un contexte sectoriel difficile. Longtemps en baisse, l'action du promoteur immobilier a finalement gagné 8,35% à 33,75 euros au lendemain de la présentation de résultats 9 mois de qualité et après la mesure annoncée par Michel Barnier selon laquelle le gouvernement est favorable à l'extension du prêt à taux zéro (PTZ) sur tout le territoire pour les primo-accédants.

Worldline (-0,70% à 6,49 euros) a fini en zone négative alors que Jefferies a relevé son opinion sur Sous-performance à Conserver et réduit son objectif de cours de 7,40 euros à 6,70 euros sur Worldline. " Même si le chemin pour redresser le navire sera semé d'embûches (d'autres restructurations seront probablement nécessaires), nous pensons que le marché a pris en compte la plupart des risques baissiers ", explique le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 44,6 en septembre contre un consensus de 44, a indiqué S&P Global. Il était de 43,9 en août.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 45 en septembre contre un consensus de 44,8, a indiqué S&P Global. Il était de 45,8 en août.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 40,6 en septembre contre un consensus de 40,3, a indiqué S&P Global. Il était de 42,4 en août.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,8% en septembre 2024, contre 2,2% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en septembre (4%, comparé à 4,1% en août), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,4%, comparé à 2,3% en août), des biens industriels hors énergie (0,4%, stable comparé à août) et de l'énergie (-6%, comparé à -3% en août).

Les dépenses de construction outre-Atlantique ont reculé de 0,1% en septembre alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,2% après avoir reculé de 0,5% en août.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,04 millions d'ouvertures de postes en septembre, le consensus étant de 7,64 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,711 millions.

En septembre, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti à 47,2 comme en août, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était attendu à 47,6.

Aux Etats-Unis, le PMI pour le secteur manufacturier évolue toujours en zone de contraction, passant de 47,9 à 47,3 entre août et septembre, a indiqué S&P Global. Il était anticipé à 47.

A la clôture, l'euro cède 0,64% à 1,1064 dollar.