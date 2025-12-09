Les Bourses européennes terminent sans entrain

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan mardi, prudents à la veille de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait se traduire, selon les investisseurs, par une nouvelle baisse des taux.

Paris a cédé 0,69%, Londres est restée stable (-0,03%) et Francfort a pris 0,49%. Milan a grappillé 0,33%.

Euronext CAC40