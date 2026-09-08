Les Bourses européennes terminent sans élan

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi face aux niveaux élevés des prix de l'énergie en raison des tensions au Moyen-Orient, le pétrole Brent s'approchant de 100 dollars le baril.

La Bourse de Paris s'est octroyée 0,14%. Francfort est restée à l'équilibre (0,00%), quand Londres et Milan ont toutes deux perdu 0,10%.

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