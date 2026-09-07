Les Bourses européennes terminent sans éclat

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont fini sans élan lundi, en l'absence de Wall Street fermée pour un jour férié, entre prix élevés de l'énergie et regain d'enthousiasme pour la tech.

Paris a pris 0,33% et Milan 0,25%. Londres est restée stable (-0,08%) et Francfort a cédé 0,15%.

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