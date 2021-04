Les bourses européennes terminent proches de l'équilibre pendant que Wall Street avance

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre une séance hésitante, mais restent néanmoins sur des niveaux proches des récents records: le CAC 40 a ainsi cédé 0,01% à 6 130,66 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,24% à 3 960,79 points. A Wall Street, après le repli d'hier, les indices sont de retour dans le vert: en fin d'après-midi, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq gagnent respectivement 0,08%, 0,21% et 0,22%.

Les investisseurs ont fait montre de prudence aujourd'hui. Car si les différents plans de relance économiques, notamment aux Etats-Unis, et les campagnes de vaccination laissent espérer un retour à la vie normale pour bientôt, certains facteurs laissent présager une reprise plus lente qu'attendu.

Malgré la réouverture progressive de certains pays européens (Royaume-Uni, Portugal, Grèce...), les grandes économies comme la France ou l'Allemagne continuent d'imposer des restrictions contraignantes. Sans que cela ne se ressente aussi fortement qu'espéré dans la situation sanitaire, puisque les services de réanimation continuent d'être saturés.

Les marchés sont également dans l'attente du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve Fédérale américaine en mars, afin d'en apprendre un peu plus sur ses anticipations de croissance et d'inflation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les rendements obligataires, restés relativement stables aujourd'hui.

Du côté des statistiques, la bonne nouvelle du jour est venue des PMI définitifs sur le Vieux Continent, qui sont ressortis en mars supérieurs aux estimations préliminaires, et en croissance par rapport à février, que ce soit en zone euro, en Allemagne ou en France. En revanche, aux Etats-Unis, le déficit commercial a atteint un nouveau record.

Sur la place parisienne, les valeurs défensives comme Atos (+3,71%), Worldline (+2,37%) ou Danone (+1,57%) ont brillé, pendant que Renault (-1,27%) reculait à nouveau et qu'EssilorLuxottica (-1,25%) pâtissait de la décision de la Cour d'appel d'Amsterdam.