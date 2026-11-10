Les Bourses européennes terminent majoritairement en petite hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en hausse mardi, profitant de la baisse des cours du pétrole, mais tout de même freinées par les données sur l'inflation américaine, plus élevées qu'attendu.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,55 %, Francfort a gagné 0,31 % et Milan 0,69 %. Seule Londres a cédé du terrain (-0,29 %), emportée par la baisse des cours de l'énergie en raison de la composition de son indice phare.

Euronext CAC40