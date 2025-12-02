 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 094,50
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes terminent indécises
information fournie par AFP 02/12/2025 à 17:48

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans direction claire mardi, indécises en pleines négociations pour mettre un terme à la guerre en Ukraine et avant la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques américains déterminants pour la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

La Bourse de Paris a perdu 0,28%, Londres est restée à l'équilibre (-0,01%), quand Francfort a gagné 0,51% et Milan 0,22%.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A gauche, le président russe Vladimir Poutine, le 12 novembre 2025 au Kremlin, à Moscou; à droite, l'émissaire américain Steve Witkoff, le 6 mars 2025 à la Maison Blanche, à Washington ( POOL / Alexander Zemlianichenko )
    Guerre en Ukraine : pourparlers entre Poutine et Witkoff à Moscou, Kiev aux aguets
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:22 

    Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff ont débuté mardi soir à Moscou des pourparlers sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, peu après des propos menaçants du président russe à l'encontre des Européens. Une délégation ... Lire la suite

  • La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à Oignies le 28 novembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Dépassée par Bardella, Le Pen réaffirme sa primauté
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:18 

    Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux à l'affiche du métro finlandais
    information fournie par AOF 02.12.2025 18:12 

    (AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 2 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Critique contre les patrons: Sophie Binet (CGT) mise en examen pour injure publique
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:08 

    La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank