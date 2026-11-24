La façade du bâtiment d’Euronext dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont fini dans le rouge mardi, un regain d'inquiétude sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) ayant mis fin à l'euphorie provoquée la veille par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia.

Paris a cédé 0,05 % et Londres 0,13 %. Francfort et Milan ont reculé de 1,26 %.

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