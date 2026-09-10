Les Bourses européennes terminent en recul

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont terminé dans le rouge jeudi, ployant sous le poids d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt des dettes souveraines en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Paris a perdu 0,49%, Londres 0,57%, Francfort 0,84% et Milan 0,13%.
Euronext CAC40
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