Les Bourses européennes terminent en nette hausse: Paris et Francfort à des records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, satisfaites des chiffres d'inflation aux Etats-Unis qui permettent aux investisseurs de continuer à tabler sur une baisse des taux d'intérêt dans les prochains mois.

Les indices des Bourses de Paris (+0,84% à 8.087,48 points) et Francfort (+1,23% à 17.965,11 points) ont atteint de nouveaux records en séance et en clôture, tandis que Milan (+1,31%) navigue au plus haut depuis 2008. Londres a progressé de 1,02%.

Euronext CAC40