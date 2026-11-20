La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en net recul vendredi, au terme d'une nouvelle séance de doutes sur les marchés concernant la rentabilité des investissements dans l'IA, un jour à peine après l'introduction historique du géant du secteur, Anthropic.

Londres a cédé 1,02 %, Paris 1,89 %, Milan 2,48 % et Francfort 2,60 %.