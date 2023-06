Les Bourses européennes terminent en hausse, Francfort à un nouveau record

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont conclu dans le vert vendredi et affichent un bilan positif sur l'intégralité de la semaine, optimistes sur une fin prochaine du cycle de hausses des taux des banques centrales.

La Bourse de Francfort a terminé en hausse de 0,41% et a enregistré de nouveaux records à la clôture (16.357,63 points) et en séance (16.427,42 points), Paris a gagné 1,34% et Milan 0,47. Elles ont toutes trois connu des hausses d'environ 2,5% sur la semaine, tandis que Londres n'a pris que 1,09% sur la semaine et 0,19% vendredi.

Euronext CAC40