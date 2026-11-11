Les Bourses européennes terminent en hausse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont fini dans le vert mercredi, au terme d'une séance dominée par le regain d'enthousiasme des investisseurs vis-à-vis des entreprises liées à l'intelligence artificielle.

Francfort a pris 1,20 %, Londres 0,78 %, Paris 0,66 % et Milan 0,37 %.

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