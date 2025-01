Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé globalement en hausse mercredi, portées par l'annonce par Donald Trump d'un projet d'intelligence artificielle (IA) comprenant des investissements d'"au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures IA aux Etats-Unis.

L'indice vedette de la Bourse de Francfort, le DAX, a poursuivi sa course aux records et atteint un nouveau pic en séance, à 21.330,87 points, avant de terminer en nette hausse de 1,01%, marquant au passage un nouveau plus haut en clôture, à 21.254,27 points. La Bourse de Paris a pris 0,86%, mais Londres est restée stable (-0,04%).

Euronext CAC40