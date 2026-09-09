Les Bourses européennes terminent en forte baisse: Paris -1,94%, Francfort -1,66%, Londres -1,31%

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont fortement reculé mercredi sous la pression de la remontée des prix du pétrole à 100 dollars le baril, à la veille du resserrement monétaire attendu de la Banque centrale européenne (BCE) et avant des chiffres de l'inflation américaine vendredi.

Paris (-1,94%) a été plombée par le recul de valeurs industrielles (Saint-Gobain, -3,90%) ou du luxe (Kering, -4,97%). Francfort (-1,66%) a encaissé le recul de Rheinmetall (-3,75%). Londres (-1,31%) a suivi la tendance malgré la remontée des prix du pétrole (BP, +0,67%). Milan a emprunté la même voie en limitant les dégâts (-0,58%).

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