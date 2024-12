Les Bourses européennes terminent en baisse, Paris perd 1,14%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé orientées à la baisse mardi à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur, attendant un indicateur d'inflation aux Etats-Unis mercredi avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1,14% et met fin à une série de huit clôtures positives consécutives. Londres a reculé de 0,86% et Francfort a terminé non loin de son point d'équilibre (-0,08%).

Euronext CAC40