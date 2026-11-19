Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, l'enthousiasme suscité par l'entrée en Bourse d'Anthropic, qui n'avait toujours pas commencé à être coté à New York, ne suffisant pas à dissiper les inquiétudes autour du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,81 %, Londres a cédé 0,93 % et Francfort a nettement reculé de 1,06 %.

Euronext CAC40