La façade du bâtiment d’Euronext dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, entraînées par le décrochage de Wall Street, où les valeurs liées à l'intelligence artificielle subissent une nouvelle vague de ventes, sur fond d'inflation américaine au plus haut depuis trois ans et de nouveaux droits de douane annoncés par Washington.

La Bourse de Francfort a nettement reculé de 1,26 %, Paris a lâché 0,75 % et Londres a cédé 0,38 %.

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