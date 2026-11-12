Les Bourses européennes terminent dans le vert

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont terminé dans le vert jeudi, au terme d'une séance dominée par la retentissante démission aux États-Unis de Jensen Huang, patron du mastodonte américain des puces électroniques.

Paris a pris 0,34 % et Londres 0,25 %. Francfort a gagné 0,41 %, atteignant un nouveau record en clôture, après avoir dépassé pour la première fois en séance les 27.000 points.

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