Les Bourses européennes terminent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi malgré une inflation américaine qui ne ralentit pas, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,78%, Francfort 0,82%, Londres a gagné 0,39% et Milan a pris 1,36%.

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