 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 11/09/2026 à 17:54
Ajouter Boursorama à vos sources

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi malgré une inflation américaine qui ne ralentit pas, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,78%, Francfort 0,82%, Londres a gagné 0,39% et Milan a pris 1,36%.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Pétrole Brent
105 -3,93%
DBT
0,082 +36,67%
BIOPHYTIS
0,0525 -21,41%
2CRSI
28,82 -4,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank