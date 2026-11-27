Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont conclu la séance en hausse vendredi, soutenus par un regain d'attrait des investisseurs pour les valeurs technologiques, au lendemain de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving.

Paris a gagné 0,58 %, Londres 0,84 %, Francfort 0,90 % et Milan 1,89 %.

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