Les Bourses européennes sur une note prudente

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sans direction claire à l'orée de cette deuxième semaine du mois de janvier. La prudence devrait être de nouveau au rendez-vous alors que les investisseurs ont pris connaissance la semaine dernière de la robustesse du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis et du rebond de l'inflation européenne en décembre. Plusieurs indicateurs figurent au menu comme les chiffres de l'inflation CPI aux Etats-Unis qui seront publiés jeudi. On suivra également le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels outre-Atlantique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Casino annonce ce lundi que la Commission européenne a rendu le 5 janvier 2024 une décision autorisant, au titre du contrôle des concentrations, la prise de contrôle du groupe dans le cadre de la restructuration financière par le consortium (composé de EP Equity Investment, Fimalac et Attestor), étant précisé que le véhicule d’acquisition du consortium sera contrôlé par EP Equity Investment, société contrôlée par Daniel Křetínský.

Geneuro

Geneuro, société biopharmaceutique, a nommé Anke Post en tant que Directrice Médicale (Chief Medical Officer), suite au départ à la retraite de David Leppert, Directeur médical depuis avril 2020. Anke Post apportera sa grande expérience académique et médicale dans le domaine des neurosciences, de la psychiatrie et de la neurologie, ainsi qu'une vaste expérience de l'industrie pharmaceutique. Elle travaille depuis 25 ans au développement de médicaments contre les maladies psychiatriques et neurodégénératives, y compris la SLA.

LVMH

LVMH annonce plusieurs nominations au sein de la division LVMH Montres & Joaillerie, effectives depuis le 1er janvier 2024. Frédéric Arnault (qui a rejoint TAG Heuer en 2017 et qui en est devenu le PDG en 2020), a été nommé PDG de LVMH Montres, détenteur des marques Hublot, TAG Heuer et Zenith Montres. En outre, Julien Tornare, directeur général de Zenith depuis 2017, est nommé directeur général de TAG Heuer. Benoit de Clerck succède à Julien Tornare en tant que directeur général de Zenith.

Spineway

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a décidé de mettre en œuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 2 000 anciennes. Compte tenu de la parité d’échange retenue, au résultat du regroupement, le nombre d’actions en circulation sera divisé par 2 000. La valeur nominale de l’action Spineway sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et passera de 0,002 euro à 4,00 euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont progressé de 0,3% en Allemagne en novembre. Le consensus était de 1% après -3,8% le mois précédent.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est plus élevé que prévu en novembre: 20,4 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 17,9 milliards d'euros. Il était de 17,7 milliards d'euros en octobre.

L'indice Sentix de confiance des investisseurs en janvier en zone euro sera communiqué à 10h30 tout comme la confiance des consommateurs.

En zone euro, les ventes au détail en novembre et le taux de chômage seront publiés à 11h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0946 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé la dernière séance dans le rouge au moment où l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en décembre : 164000 contre 130000. Ce matin, les investisseurs ont appris que le taux d’inflation annuel en zone euro est en hausse à 2,9% en décembre. Coté valeurs, Remy Cointreau et Pernod Ricard ont nettement reculé suite au lancement d'une enquête antitrust sur les importations d'alcools en provenance de l'Union européenne annoncé par le ministère chinois du Commerce. Le CAC 40 a perdu 0,40% à 7420 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,25% à 4463 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive pour la dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance de la publication du rapport mensuel sur l'emploi en décembre. Hors secteur agricole, 164000 nouveaux emplois ont été créés contre 130000 attendus et 136000 en novembre. En outre, l'indice ISM non-manufacturier est inférieur aux attentes en décembre ressortant à 50,6 contre un consensus de 52,6. Le Dow Jones a grappillé 0,07% à 37466 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,09 14524 points.