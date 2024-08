Les Bourses européennes sur une note optimiste avant l'inflation US

(AOF) - Clôturant hier dans le vert, les marchés actions européens s'affichent de nouveau en territoire positif. Les investisseurs ont, notamment, pris connaissance dans la matinée de l'inflation en zone euro qui a décéléré en août sur un an. Elle est passée de 2,6% à 2,2%, tombant à son plus bas niveau depuis trois ans. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis sera publié en début d'après-midi. Côté valeurs, Dassault Aviation est bien orienté après la vente de 12 Rafale à la Serbie. Le CAC 40 progresse de 0,62% à 7688 points et l'EuroStoxx 50 de 0,17% à 4974 points.

ThyssenKrupp (+0,03% à 3,22 euros à Francfort) a annoncé hier des changements au sein du directoire et du conseil de surveillance de ThyssenKrupp Steel Europe AG, sa division acier. Sigmar Gabriel a ainsi informé le directoire de ThyssenKrupp AG qu'il démissionnait de son poste de président du conseil de surveillance de ThyssenKrupp Steel Europe AG et qu'il a quitté le conseil de surveillance. En outre, le vice-président du conseil de surveillance, Detlef Wetzel, et le Dr Elke Eller ont également démissionné du conseil de surveillance.

En présence du président français Emmanuel Macron et de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, le président-directeur général de Dassault Aviation, Éric Trappier, a annoncé hier avoir signé à Belgrade, avec le ministre serbe de la Défense, Bratislav Gašić, un contrat portant sur l’acquisition de 12 Rafale pour équiper la force aérienne et la défense aérienne des forces armées serbes. "La commande est d'une valeur de 2,7 milliards d'euros" selon le président serbe. Au lendemain de cette annonce, l'action du constructeur aéronautique gagne 1,55% à 197,10 euros.

Crédit Agricole (+1,99% à 14,08 euros) s'affiche en tête du CAC 40. Le groupe bancaire bénéficie d'un relèvement de recommandation de HSBC, passant de " conserver " à " achat " avec un objectif de cours de 17,50 euros, contre 16 auparavant, selon une source de marché.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juillet, les prix de production de l’industrie française rebondissent légèrement après sept mois de baisse consécutive (+0,2 % sur un mois après -0,1 % en juin, -1,3 % en mai et -2,8 % en avril), fait savoir l'Insee ce vendredi. Les prix de production augmentent modérément pour les produits destinés au marché français (+0,2 % après -0,2 %), alors que ceux destinés aux marchés extérieurs sont stables (après une hausse de 0,4 % en juin).

Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmentent de 1,9 % en août 2024, après +2,3 % en juillet, fait savoir l'Insee ce vendredi. Cette baisse de l’inflation s’expliquerait par le très net ralentissement des prix de l’énergie. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent en août 2024 (+0,6 % après +0,2 % en juillet).

Au deuxième trimestre 2024, le produit intérieur brut (PIB) en volume progresse de 0,2 %, indique l'Insee ce vendredi. La consommation des ménages se redresse légèrement (+0,1 % après -0,1 % au premier trimestre 2024), sous l’effet d’une hausse de la consommation de services (+0,5 % après +0,3 %).

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en août, contre 2,6% en juillet selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en août (4,2%, comparé à 4,0% en juillet), suivis de l'alimentation, l'alcool & tabac (2,4%, comparé à 2,3% en juillet), des biens industriels hors énergie (0,4%, comparé à 0,7% en juillet) et de l'énergie (-3,0%, comparé à 1,2% en juillet).

Le taux de chômage est resté stable à 6% en août en Allemagne, comme attendu. Le nombre de chômeurs a augmenté de 2000 alors que les économistes anticipaient une hausse de 17000 après une progression similaire en juillet.

Aux Etats-Unis, les dépenses des ménages seront communiquées à 14h30 tout comme l'inflation avant l'indice Michigan de confiance des consommateurs à 16h00.

Vers midi, l'euro glane 0,03% à 1,1082 dollar.