Les Bourses européennes stoppées dans leur élan

Les constructeurs et les équipementiers automobiles français ont fini en baisse. STMicroelectronics, qui est fortement exposé à cette industrie, a clôturé à la dernière place du CAC 40.

Les indices européens ont été en particulier sous la pression du secteur automobile et plus généralement des sociétés fortement exposées à la Chine. Mercedes a abaissé ses prévisions 2024 de marge d'exploitation ajustée en invoquant "une nouvelle détérioration de l'environnement macroéconomique, principalement en Chine".

Son principal taux d'intérêt a été maintenu à 0,25%. Elle a fait état de perspectives favorables pour la conjoncture japonaise : l'économie devrait connaître une croissance supérieure à son potentiel au cours des prochains trimestres. La Banque du Japon prévoit par ailleurs une amélioration des dépenses de consommation et des attentes en matière d'inflation.

Dernière Banque centrale de la semaine à dévoiler sa politique monétaire, la Banque du Japon n'a pas réservé de surprise et fait le choix du statu quo.

