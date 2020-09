Les Bourses européennes soutenues par le Zew et l'indice « Empire State »

(AOF) - Après un début de séance hésitant, les Bourses européennes ont finalement pris le chemin de la hausse et clôturé en territoire positif. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,32% à 5 067,93 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,47% à 3 332,26 point. En fin d'après-midi, la tendance est également favorable à Wall Street où le Dow Jones et le Nasdaq Composite prennent respectivement 0,44% et 1,49%.

Il aura fallu un indicateur supérieur aux attentes pour sortir durablement les places du Vieux Continent de leur torpeur. Les investisseurs ont été ragaillardis par la hausse surprise du Zew en septembre : il a progressé de 71,5 à 77,4 sur un mois, contre un consensus de 69,8.

Les statistiques mitigées, dévoilées aux Etats-Unis, ne sont pas venues perturber cette dynamique.

Du côté des satisfactions, l'indice d'activité de la Fed de New York (" Empire State ") a bondi de 3,7 en août à 17 en septembre, alors que les économistes anticipaient une hausse moins marquée à 5,9.

Déception, en revanche, pour la production industrielle qui a progressé moins qu'escompté en août : +0,4% alors que les analystes tablaient sur +1% après +3,5% en juillet.

Au chapitre des valeurs, les nouveaux termes de la fusion entre PSA (+2,16%) et Fiat Chrysler (+9,05%) ont été bien accueillis. Les actionnaires de Faurecia (-6,59%) devront, néanmoins, patienter quelques mois supplémentaires avant que la cession de la participation de PSA soit réalisée.

Pour sa part, Fnac Darty (+3,94%) a profité des propos de son directeur général, Enrique Martinez, qui vise un chiffre d'affaires 2020 proche de celui de 2019.

Enfin, Carrefour (-3,20%) a terminé à la dernière place du CAC 40, suite à la cession par Crédit Agricole CIB de près de 25 millions d'actions du distributeur.