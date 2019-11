Les Bourses européennes soutenues par la nette progression du Zew et les espoirs sur le commerce

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé mardi en territoire positif, portées par un regain d'espoir sur le dossier du commerce international et un indicateur économique favorable. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,44% à 5 919,75 points et l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,42% à 3 712,20 points. A Wall Street, la tendance est également favorable à l'approche de la mi-séance: le Dow Jones et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 0,17% et 0,51%.

Selon le site internet Politico, Donald Trump pourrait annoncer cette semaine qu'il reporte de 6 mois sa décision de taxer les automobiles importées de l'Union Européenne. Une telle éventualité avait déjà été évoquée début novembre par Wilbur Ross, le secrétaire américain au Commerce.

S'agissant des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les investisseurs restent sur une série d'informations contradictoires. Le président américain pourrait être amené à donner des précisions lors de son discours à l'Economic Club de New York, en fin de journée.

Outre le commerce, les indices européens ont pu trouver un facteur de soutien dans la nette augmentation de l'indice Zew du sentiment des investisseurs en Allemagne. En effet, il est passé de -22,8 en octobre à -2,1 en novembre, alors que le consensus tablait sur un redressement moins prononcé à -13.

Au chapitre des valeurs, Kering (+2,48%) a profité d'une note favorable d'Exane BNP Paribas et STMicroelectronics (+2,13%) des résultats annuels dévoilés par son concurrent Infineon. De son côté, Iliad a bondi de 20,19% après avoir annoncé un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions d'un montant de 1,4 milliard d'euros.

A l'inverse, Renault (-1,03%) a été pénalisé par l'avertissement lancé par Nissan sur ses perspectives financières annuelles.