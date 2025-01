Les Bourses européennes sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la première séance de la semaine, après un rapport américain sur l'emploi qui est ressorti vendredi meilleur qu'espéré. Cette nouvelle séquence hebdomadaire sera notamment marquée par l'ouverture de la saison des résultats outre-Atlantique avec les banques, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup et Goldman Sachs. Les inquiétudes et la prudence prévalent du côté des investisseurs avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Aucune statistiques majeure ne figure à l'agenda de ce lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

Elis a annoncé l'acquisition de 100% de Wäscherei Bodensee AG en Suisse. Aucune information sur le montant de l'opération n'a été divulguée par la société de location-entretien de textile professionnel et d'équipements d'hygiène. En 2024, Wäscherei Bodensee a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 27 millions d'euros. L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er janvier 2025. Cette nouvelle acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis en Suisse, et enrichira le portefeuille clients sur le secteur de la santé dans le pays.

McPhy Energy

McPhy Energy, spécialiste de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce réviser son chiffre d’affaires attendu pour l’exercice 2024 clos le 31 décembre 2024 autour de 11 millions d’euros et non plus dans une fourchette entre 18 et 22 millions d’euros comme communiqué le 29 octobre 2024.

SpineGuard

"Le chiffre d’affaires consolidé de SpineGuard est en croissance de 8% sur l’ensemble de l’exercice 2024 par rapport à l’année 2023 " à 4,65 millions d'euros. Cette medtech qui déploie sa technologie digitale DSG de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux souligne qu’aux États-Unis, son chiffre d'affaires de l’exercice 2024 a progressé de 20% sur un an. Elle attribue cette évolution à des commandes significatives de la part d’Omnia Medical, et à la reprise en direct des comptes pédiatriques couverts par Wishbone Medical.

Viridien

Viridien (+9,03% à 58,90 euros) a terminé vendredi en tête du SBF 120 après avoir annoncé des résultats sur l'ensemble de l'année 2024 dépassant les attentes du marché. Son chiffre d'affaires et son Ebitda s'élèvent respectivement à un peu plus de 1,1 milliard de dollars et 430 millions de dollars. Les consensus étaient de 1,096 milliard de dollars et de 424 millions de dollars, selon Invest Securities. En outre, le groupe parapétrolier réitère son objectif de génération de trésorerie nette d'environ 100 millions de dollars pour 2025. Le marché anticipe 90 millions de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en décembre au Portugal sera publiée à 12h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,31% à 1,0210 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge après la publication cet après-midi du rapport sur l'emploi américain en décembre. Meilleur que prévu, celui-ci a été mal accueilli par les investisseurs. Sa publication a en effet provoqué une nouvelle hausse des taux longs aux Etats-Unis. Du côté des marchés parisiens, Airbus a progressé au CAC 40 alors que le géant de l'aéronautique a manqué de peu son objectif de livraison d'avions en 2024. Ubisoft a reculé après son avertissement. Le CAC 40 a perdu 0,79% à 7431,04 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,80% à 4977,90 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative. Le rapport sur l'emploi est ressorti meilleur qu'espéré en décembre. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’économie, elle a été accueillie défavorablement par les investisseurs. Sa publication a provoqué une nouvelle hausse des taux longs. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 73,2 en janvier contre 74 en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 1,63% à 41938 points et le Nasdaq a perdu 1,63% à 19161 points.