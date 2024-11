Les Bourses européennes sous le signe de la prudence avec la présidentielle US

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note stable à l'ouverture de la première séance d'une semaine qui sera principalement dominée par la présidentielle américaine, ce mardi. Wall Street a terminé la semaine en zone positive. Les créations d'emplois sont ressorties bien inférieures aux attentes, le taux de chômage et la croissance des salaires se sont stabilisés confortant l'hypothèse d'une poursuite de la baisse des taux de la Fed. Les PMI manufacturiers figurent à l'agenda de la matinée. Schneider Electric a annoncé la nomination d'Olivier Blum au poste de directeur général.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

L'action Capgemini a chuté de 6,31% à 164 euros la semaine dernière en raison de la révision à la baisse de l'ensemble de ses prévisions annuelles. Le groupe de conseil et de services informatiques avait déjà réduit sa prévision de croissance en juillet du fait de la détérioration des perspectives des secteurs automobile et aéronautique, et d'un redressement moins marqué dans les services financiers. Aujourd'hui, son directeur général, Aiman Ezzat a pointé du doigt un contexte plus défavorable qu'anticipé, en particulier dans l'industrie.

Rubis

Rubis a chuté de plus de 11% à 22,22 euros la semaine dernière après son avertissement. L'entreprise vise désormais un résultat brut d'exploitation entre 675 et 725 millions d'euros contre de 725 à 775 millions d'euros précédemment. "La récente escalade des conflits au Moyen-Orient a créé un environnement très volatil, au cours des derniers mois avec de fortes fluctuations et une tendance générale baissière des prix du pétrole. Ces évolutions ont un impact direct à court terme sur la valorisation des stocks de l'activité de distribution de carburant de Rubis" a notamment indiqué la société.

Schneider Electric

Schneider Electric annonce que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Olivier Blum au poste de directeur général "pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et engager la prochaine phase de son développement", précise un communiqué de presse du spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes. Schneider Electric a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général de Peter Herweck suite à des désaccords dans la mise en œuvre de la feuille de route de la société.

Société Générale

La semaine dernière, Société Générale (+15% à 22,275 euros) a enregistré la plus forte hausse du CAC 40, galvanisée par la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La nouvelle est d'autant plus appréciée qu'elle doit notamment cette surperformance à sa banque de détail en France, talon d'Achille de la banque ces derniers trimestres. Cette publication s’accompagne d'un remaniement de l'équipe dirigeante, avec en particulier la reprise de la supervision directe des activités de Banque de détail en France par le directeur général, Slawomir Krupa.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier en octobre sera publié à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

En zone euro, l'indice Sentix de la confiance des investisseurs en novembre sera dévoilé à 10h30

Aux Etats-Unis, les commandes à l’industrie en septembre seront annoncées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,52% à 1,0890 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont progressé dans le sillage du rapport sur l'emploi pour octobre. Si les créations d'emplois sont bien inférieures aux attentes, le taux de chômage et la croissance des salaires se sont stabilisés, conformément aux attentes. Ces donnent confortent les anticipations de baisse des taux de la Fed. Si aux Etats-Unis, Amazon a surpris favorablement, les ventes en Chine ont déçu. A Paris, les revenus de Viridien ont été sanctionnés. Le CAC 40 a gagné 0,80% à 7409,11 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,09% à 4880,06 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont terminé la semaine sur une note positive. Sur le front des statistiques, les créations d'emplois sont ressorties bien inférieures aux attentes, le taux de chômage et la croissance des salaires se sont stabilisés, conformément aux attentes. Ces données vont dans le sens d'une poursuite de la baisse des taux de la Fed. Les taux longs ont cependant progressé. Côté valeurs, Amazon a fini parmi les plus fortes hausses du S&P 500 à la faveur d'une solide publication trimestrielle. Le Dow Jones s'est adjugé 0,69% à 42052 pts tandis que le Nasdaq a gagné 0,80% à 18239 pts.