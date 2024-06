Les Bourses européennes sous le signe de la prudence avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note stable alors que la BCE a assoupli hier sa politique monétaire en abaissant ses principaux taux directeurs. L'institution de Francfort a ainsi imité la Banque du Canada, celle de Suède et la Banque nationale suisse. Hier, Wall Street a fini en ordre dispersé , les investisseurs adoptant une attitude prudente avant la publication ce vendredi du rapport sur l'emploi américain. Cet indicateur majeur donnera des indices sur la prochaine décision de la Fed programmée la semaine prochaine, le 12 juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurazeo

L'équipe Real Estate d'Eurazeo annonce que sa participation Grape Hospitality, détenue à 70%, est entrée en négociations exclusives en vue de céder un portefeuille de 23 hôtels situés en France et représentant la majeure partie de son pôle économique à un consortium formé par un opérateur hôtelier et un fonds immobilier. Grape Hospitality est propriétaire-opérateur de 85 hôtels et gère également 22 hôtels, représentant au total plus de 10 000 chambres exploitées sous contrat de franchise dans sept pays européens.

Mauna Kea

Mauna Kea annonce que sa joint-venture avec Tasly Pharmaceutical, baptisée Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology, a obtenu une licence d'exploitation de dispositifs médicaux de classe II en Chine. Cette licence s'applique aux dispositifs médicaux qui "nécessitent un contrôle et une gestion stricts garantissant leur sécurité et leur efficacité". Délivrée par l'administration municipale des produits médicaux de Shanghai, elle autorise Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology à distribuer des dispositifs médicaux de classe II sur l'ensemble du territoire chinois.

Vallourec

Vallourec a signé un contrat avec l'entreprise brésilienne Petrobras pour la fourniture de 1800 tonnes de tubes en acier carbone premium équipés d'inserts en résine Epoxy renforcés en fibres de verre ainsi que les accessoires associés en alliage haut de gamme résistant à la corrosion. Ce contrat vient s'ajouter à l'accord de long-terme d'une durée de 3 ans conclu avec Petrobras pour la fourniture de tubes OCTG et annoncé en janvier 2023.

Vinci

Vinci annonce que sa filiale Vinci Airports a signé un accord pour l'acquisition d'une participation de 20 % dans la société concessionnaire de l'aéroport de Budapest, et qu'elle devient, par cette acquisition, l'opérateur de la plateforme. La concession est d'une durée résiduelle de plus de 55 ans expirant en 2080. Avec un trafic de 16 millions de passagers en 2019, l'aéroport de Budapest est l'un des principaux aéroports d'Europe centrale. Vinci Airports, affichera ainsi un total de près de 154 millions de passagers gérés.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en avril a reculé de 0,1% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,1%. Elle avait reculé de 0,4% le mois précédent.

En France, la balance commerciale en avril sera communiquée à 8h45.

Le PIB au premier trimestre en zone euro sera connu à 11H00.

Aux Etats-Unis,le rapport sur l'emploi en mai sera dévoilé à 14h30.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en avril seront publiés à 16h00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,0888 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont progressé après les annonces sans surprise de la BCE. La BCE a grillé la politesse à la Fed en réduisant ses taux pour la première fois depuis 2019. Elle s'accompagne d'une guidance prudente : la BCE maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour décider " réunion par réunion " de sa politique monétaire. A Paris, les profits annuels de Rémy Cointreau ont mieux résisté que prévu. Atos a rebondi après sa récente chute. L'indice CAC 40 a progressé de 0,42% à 8040,12 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,66% à 5069 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont progressé sur fond de baisse des taux longs. Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont baissé plus que prévu en mai, contribuant à orienter les taux à la baisse. Le taux américain à dix ans a perdu plus de 5 points de base à 4,28%. Côté valeurs, Nvidia a dépassé les 3000 milliards de capitalisation, surpassant Apple mais restant derrière Microsoft, première capitalisation américaine. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 38 807,33 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,96% à 17 187,90 points.