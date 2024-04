Les bourses européennes sous le signe de la prudence avant l'inflation

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en petite hausse à l'ouverture de cette séance qui sera rythmée en début d'après-midi par la publication des données sur l'inflation outre-Atlantique pour le mois de mars. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement du CPI à 0,3% sur un mois, mais une accélération à 3,4% sur un an, après respectivement +0,4% et +3,2% en février. Une fois digérée cette statistique clé, les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de politique monétaire de la BCE.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de mars 2024. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 63 avions commerciaux le mois dernier à 32 clients. En parallèle, 137 commandes brutes ont été enregistrées. Sur ce premier trimestre 2024, Airbus a livré pour le moment 142 avions à 45 clients dont 7 A330 et 7 A 350.

Fleury Michon

En 2023, le chiffre d'affaires de Fleury Michon s'élève à 836,2 millions d'euros, soit une hausse de 5,2% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'élève à 23 millions d'euros, soit 2,7% du chiffre d'affaires, en augmentation par rapport à celui enregistré en 2022 (15 millions d'euros). "Cette progression s'explique par les efforts opérationnels des différentes équipes Fleury Michon, aussi bien en amont sur la maîtrise des prix matières qu'en aval sur la gestion efficiente de nos gammes et de nos tarifs", explique le groupe agroalimentaire.

Implanet

Implanet a dévoilé un chiffre d'affaires de son premier trimestre en hausse de 1% à 2,22 millions d'euros. La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a fait état d'une bonne dynamique de son activité en France, en croissance de 10%, soit un chiffre d'affaires de 1,03 million d'euros sur la période. Aux Etats-Unis, l'activité a reculé de 32%. A fin mars 2024, Implanet disposait d'une trésorerie de 2,24 millions d'euros.

Kaufman et Broad

Kaufman et Broad a dévoilé ses résultats du premier trimestre 2024 d'où ressort un résultat net part du groupe de 11 millions d'euros contre 31,6 millions d'euros un an plus tôt à la même période. L'Ebit s'élève sur la période à 16,8 millions d'euros contre 49,6 millions d'euros tandis que le chiffre d’affaires global s’établit à 228 millions d’euros (HT), à comparer à 586,5 millions d’euros à la même période en 2023. La marge brute atteint 45,9 millions d'euros 85 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'inflation en mars sera connue à 14h30.

Les stocks des grossistes en février aux Etats-Unis seront publiés à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera annoncée à 16h30.

Aux Etats-Unis, le compte rendu du dernier comité de politique monétaire sera communiqué à 20h00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,07% à 1,0850 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en territoire négatif au sortir d'une séance délestée de statistiques majeures et où l'attentisme et l'aversion au risque l'ont emporté. Les investisseurs prendront connaissance demain des données sur l'inflation américaine avant la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi. Au chapitre des valeurs, Atos a sombré au palmarès de l'indice SBF 120 après l'annonce de besoins de refinancement s'élevant à 1,2 milliard d'euros. Le CAC 40 a reculé de 0,86% à 8049,17 points et l'EuroStoxx50 de 1,10% à 4990,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé à la veille de la publication des données sur l'inflation outre-Atlantique. La prudence était de mise côté investisseurs qui prendront également connaissance vendredi des premiers résultats trimestriels des banques ( (Citi, JPMorgan et Wells Fargo) vendredi. Côté valeurs, Tilray a chuté après avoir dévoilé des résultats décevants. Le Dow Jones a cédé 0,02% à 38883 points tandis que le Nasdaq a glané 0,32% à 16306 points.Le brut recule malgré les tensions géopolitiques.