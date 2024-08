Les Bourses européennes sous le signe de la prudence après Nvidia

(AOF) - Les marchés actions européens, en écho au repli des Bourses asiatiques, sont attendus sur une note baissière hormis la place londonienne. Les résultats trimestriels du géant américain Nvidia ont déçu une partie des investisseurs. Le titre plongeait de 7,6% dans les transactions après la clôture de Wall Street et devrait animer en Europe tout le secteur technologique, en particulier les semi-conducteurs, avec notamment ASML, STMicroelectronics ou encore Infineon. Les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août figurent notamment à l'agenda du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage a fait état d'une hausse de 6,3% de son chiffre d'affaires consolidé, à 11,09 milliards d'euros au titre de son premier semestre 2024. Le groupe de BTP et de concessions a dégagé un chiffre d'affaires stable en France, à 5,61 milliards d'euros et en hausse de 18,4% à l'international, à 3,63 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort sur la période à 997 millions d'euros, contre 1,01 milliard il y a un an. Le résultat net part du groupe s'établit à 382 millions d'euros comparé à 392 millions.

ID Logistics

ID Logistics, spécialiste européen de la logistique contractuelle, annonce de "très bonnes performances" au 1er semestre 2024 avec un chiffre d’affaires en hausse de 18,7% à 1 518,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 22,4% à 58,3 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s’établit à 16,8 millions d'euros au 1er semestre 2024, en progression de 3,7% par rapport au 1er semestre 2023.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a fait état d'un résultat net annuel en repli de 35% à 1,48 milliard d'euros. Cette forte baisse est attribuée à la "normalisation du marché" après deux années post-Covid croissantes. Le géant français des vins et spiritueux , propriétaire du pastis Ricard, du whisky Jameson, de la vodka Absolut, du cognac Martell et des champagnes Mumm, a vu ses ventes se replier de 4% lors de son exercice décalé 2023-2024, s'établissant à 11,6 milliards d'euros. Son bénéfice net est passé de 2,26 milliards d'euros à 1,48 milliard d'euros.

Teleperformance

Teleperformance annonce des changements significatifs de sa gouvernance. Le spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration de celles de directeur général et de mettre en œuvre un plan de succession piloté par un comité ad hoc. Le conseil d’administration a décidé de nommer Moulay Hafid Elalamy, président du conseil d’administration. Daniel Julien est confirmé au poste de directeur général du groupe Teleperformance, et Thomas Mackenbrock devient directeur général délégué.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires en zone euro et la confiance des consommateurs seront publiés à 11h00 avant l'inflation en Allemagne en août à 14h00.

Aux Etats-Unis, le PIB au deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les stocks de grossistes seront communiqués à 14h30.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,10% à 1,1131 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mercredi sur une note positive. Les investisseurs prendront connaissance, à la clôture de Wall Street, des résultats du géant américain Nvidia, deuxième plus forte capitalisation boursière au monde, avant l’inflation américaine vendredi. Côté valeurs, Air France KLM a fini dans le vert après avoir finalisé sa prise de participation dans SAS. Le CAC 40 a avancé de 0,16% à 7 577,67 points tandis que l'EuroStoxx 50 a glané 0,35% à 4 915,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. L'attentisme était de mise ce mercredi avant la publication des résultats trimestriels du géant américain Nvidia, deuxième plus forte capitalisation boursière au monde derrière Apple. Cette séance a été marquée par l'absence de statistiques macroéconomiques de premier plan. Côté valeurs, Super Micro Computer a fermé la marche de l'indice S&P 500 après avoir été accusé de manipulations comptables par le fonds spéculatif Hindenburg Research. Le Dow Jones a fléchi de 0,39% à 41091 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,12% à 17556 points.