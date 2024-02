Les Bourses européennes sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Entre l'inflation en France et plusieurs statistiques clés aux Etats-Unis comme les prix à la production, les investisseurs garderont également un œil sur les publications trimestrielles des entreprises. L'opérateur de satellites Eutelsat a publié une perte de 191 millions d'euros contre un profit de 51,9 millions d'euros un an plus tôt. Hier, Wall Street a fini dans le vert sur fond d'indicateurs rassurants,ravivant l'hypothèse d'une baisse des taux de la Fed en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bastide

Le groupe Bastide annonce une accélération de sa croissance organique de 6,1% au second trimestre 2023-2024, à 137,1 millions d'euros et la confirmation des objectifs 2023-2024 ajustés. Le spécialiste de la santé à domicile vise ainsi un chiffre d'affaires annuel autour de 530 millions d'euros, ajusté de l'impact lié à la cession de Distrimed, et maintient son objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%. Le désendettement est la priorité du groupe pour l'exercice 2023-2024 : il continue l'étude de possibles cessions d'actifs.

Euronext

Euronext a dévoilé des résultats en forte hausse au quatrième trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré un bond de 31,5% de son résultat net à 130,6 millions d'euros. Son Ebitda ajusté a augmenté de 15,2% à 216,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 57,8%, en hausse de 3,7 points en données publiées et de 2,9 points en comparable. Les coûts ajustés ont atteint 157,8 millions d'euros, en hausse de 1,9% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a augmenté de 7,8% à 374,0 millions d'euros. En données comparables, il a augmenté de 9,1%.

Eutelsat

Eutelsat a publié ses résultats du premier semestre de l'exercice 2023-2024.L'opérateur de satellites a publié une perte de 191,3 millions d'euros, contre un profit de 51,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires total, à 572,6 millions d’euros, s'affiche en repli de 0,2 % sur une base publiée et en hausse de 1,0 % sur une base comparable. L'Ebitda ajusté s'élève à 365,6 millions d'euros au 31 décembre 2023 contre 419 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 12,7 %. La marge d'Ebitda ajusté s'établit à 64,1 % à taux de change constant comparé à 73 % un an plus tôt.

Parot

Le groupe Parot, spécialiste de la distribution automobile, publie un chiffre d’affaires annuel 2023 en hausse de 7% à 385,5 millions d’euros et de 11% en données comparables. Dans un marché en progression, et malgré les pressions observées sur les prix, le groupe performe grâce à un bon niveau de livraisons de véhicules neufs et la résilience de ses activités véhicules d'occasion et services. Il confirme ses perspectives favorables pour l’année 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en janvier sera dévoilée à 8h45.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mise en chantier en janvier ainsi que les prix à la production en janvier seront connus à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,0767 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert ce jeudi, soutenus par de solides résultats d'entreprises. Les ventes au détail américaines ont déçu, entrainant une détente sur le marché des taux longs. Côté valeurs, l’automobile a animé la cote avec Renault en tête du CAC 40 suite à une publication solide, et Stellantis en deuxième position. Les perspectives d’Airbus ont en revanche déçu. Le CAC 40 a progressé de 0,86% à 7743,42 points après avoir enregistré un nouveau plus haut historique à 7750,07 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,67% à 4740,91 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note positive au terme d'une séance riche en statistiques macroéconomiques. Si les indices manufacturiers régionaux ont surpris favorablement en février, les ventes au détail ont en revanche déçu en janvier. L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers a aussi dépassé les attentes. Ce qui conforte l'hypothèse d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed dans les prochains mois. Cisco a fait état d'un nouveau profit warning. Le Dow Jones a progressé de 0,91% à 38773 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,30% à 15906 points.