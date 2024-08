Les Bourses européennes sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens progressent de façon modérée ce mardi. Un certain attentisme prévaut alors que les investisseurs prendront connaissance demain du compte-rendu de la dernière décision politique monétaire de la Fed. Ils scruteront également de près le symposium de Jackson Hole, ce grand rendez-vous de la politique monétaire au cours duquel s'exprimera Jerome Powell. Côté valeurs, Voltalia dévisse fortement. Le CAC 40, qui vise une sixième séance consécutive dans le vert, avance de 0,11% à 7510 points tandis que l'EuroStoxx 50 gagne 0,28% à 4884 points.

A la bourse londonienne, les compagnies pétrolières Shell et BP souffrent du repli des cours de pétrole et s'affichent en territoire négatif. La première recule de 2,19% à 2751 pence tandis que la seconde fléchit de 1,84% à 433 pence. A Paris, TotalEnergies (-1,02% à 62,28 euros) suit cette tendance baissière, l'action du géant français pétrolier fermant la marche de l'indice CAC 40. Les cours du pétrole ont perdu plus de 2,5% hier avec les avancées diplomatiques vers une possible trêve à Gaza. Ce mardi, vers 11h30, le cours du Brent reculait de 1,06% à 76,84 dollars le baril.

Voltalia (-12,69% à 9,29 euros) est lanterne rouge du marché SRD après avoir annoncé hier que son Ebitda au second semestre de l'année 2024 sera fortement pénalisé par des écrêtements exceptionnellement élevés au Brésil. "L'opérateur du réseau de transmission brésilien impose actuellement un écrêtement prononcé dans certaines parties du réseau qui impacterait fortement l'Ebitda de l'entreprise s'il se prolongeait au cours des prochains mois et s'il n'était pas compensé financièrement", précise le spécialiste des énergies renouvelables.

Stellantis (+0,77% à 14,83 euros) menacé d'une grève aux Etats-Unis par le syndicat américain de l'automobile UAW qui l'accuse de ne pas respecter ses engagements. Le syndicat a trouvé un accord avec le constructeur, maison-mère de Chrysler, fin octobre 2023 après un dur conflit. "Des milliers de membres de l'UAW se sont sacrifiés sur le piquet de grève pour obtenir cet accord, et nous avons l'intention de le faire respecter, même si cela signifie retourner en grève", explique la fédération dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en Allemagne ont avancé de 0,2% en juillet sur une base mensuelle, un rythme similaire à celui de juin et en ligne avec le consensus.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,6% en juillet , conformément à l'estimation initiale, contre 2,5% en juin, selon les données définitives fournies ce mardi par Eurostat, l'agence européenne de la statistique. Un an auparavant, il était de 5,3%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,8% en juillet 2024, contre 2,6% en juin. Un an auparavant, il était de 6,1%.

A la mi-séance, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,1077 dollar.