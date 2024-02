Les Bourses européennes sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente ce mercredi dans le sillage de Wall Street qui a clôturé dans le rouge hier après un week-end prolongé. L'attentisme risque de dominer cette journée alors que les investisseurs prendront connaissance dans la soirée des résultats trimestriels de Nvidia ainsi que du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,26% dans la prolongement de Wall Street et de la prudence autour de Nvidia.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a dégagé un résultat net ajusté part du groupe en amélioration de 7,6% à 1,659 milliard d'euros au titre de son exercice annuel 2023. Son résultat opérationnel courant ressort à 2,26 milliards d'euros, en retrait de 4,7% par rapport à l'année précédente, avec une marge opérationnelle courante de 2,7% contre 2,9 % précédemment. Le géant français de la distribution a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 10,4% en comparable, à 94,13 milliards d'euros. Le cash flow libre net s'élève à 1,62 milliard d'euros contre 1,26 milliard.

EssilorLuxxotica

EssilorLuxottica et Michael Kors annoncent le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour la marque Michael Kors. Ce renouvellement démarrera le 1er janvier 2025 et couvrira une période de cinq ans, avec une option d'extension pour cinq années supplémentaires. "Le renouvellement anticipé, qui intervient près d'un an avant la fin de l'accord en vigueur, est un témoignage de la confiance et de la collaboration solides entre les deux sociétés depuis 2015", précise un communiqué.

Eurazeo

Eurazeo annonce l’arrivée de Katrin Boström en tant que managing director au sein de l'équipe Investors Relations pour les pays nordiques et le Royaume-Uni, sous la responsabilité de Mathieu Teisseire, Managing Partner - Investors Relations. A ce titre, elle sera en charge du développement des relations investisseurs et des levées de fonds pour ces zones géographique stratégiques. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie du groupe de créer l’acteur de référence de la gestion d’actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l’impact.

Pharnext

Pharnext annonce une levée de fonds de 250 000 euros par l'émission d'Oceane-BSA souscrites par Global Tech Opportunities 13. Cette biotech (développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante) précise que cette opération pourrait donner lieu à la création de 265 957 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté et que la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,92%.

Les chiffres macroéconomiques

La confiance des consommateurs en février en zone euro sera connue à 16h00 .

Aux Etats-Unis, le compte rendu du dernier comité politique monétaire de la Fed sera communiqué à 20h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,02% à 1,0813 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé. Un certain attentisme a prévalu avant la publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed et des résultats de Nvidia, mercredi soir. En Europe, les mesures de Barclays en faveur de ses actionnaires ont été saluées. A Paris, les résultats de Bic et d’Air Liquide ont été grandement appréciés. Le CAC 40 a gagné 0,34% à 7795,22 points et inscrit un nouveau record en séance à 7804,54 points. L'EuroStoxx50 a grappillé 0,01% à 4763,59 points. Francfort et Londres ont légèrement baissé.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le rouge. Les investisseurs ont affiché une certaine prudence à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Le groupe a enregistré sa plus forte baisse depuis octobre dernier. Autant dire que les comptes et les perspectives de la troisième plus importante entreprise américaine en Bourse pourraient affecter l'ensemble du marché américain. De son côté, Walmart a brillé dans le sillage de robuste performance trimestrielle. Le Dow Jones a fléchi de 0,17% à 38563,80 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,92% à 15630,78 points.