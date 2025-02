Les Bourses européennes sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a terminé dans le vert. Donald Trump a dévoilé une feuille de route pour imposer des droits de douane réciproques aux autres pays, sans instaurer de taxes dans l'immédiat. Côté valeurs, Safran a signé un exercice 2024 solide et relevé ses perspectives pour 2025. Au chapitre des statistiques, plusieurs données sont attendues aux Etats-Unis dont les ventes au détail et la production industrielle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euronext

Euronext a dévoilé au titre de son quatrième trimestre un bénéfice net ajusté de 172,30 millions d'euros, en hausse de 16,3% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 16,7% à 252,60 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 60,7%, en amélioration de 3,4 points en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 246,50 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 163,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% en données comparables.

Lagardère

Lagardère a dégagé un résultat net part du groupe de 168 millions d'euros en 2024 contre 144 millions un an plus tôt. L'Ebitda est ressorti en hausse de 23% à 498 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires, le plus élevé depuis 2007, atteint 8,94 milliards d'euros, en croissance de 8,5% en données comparables. "En 2024, toutes les activités de Lagardère sont en croissance", déclare Arnaud Lagardère, président-directeur général de Lagardère SA.

Safran

Safran a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un résultat net part du Groupe de 3,06 milliards d'euros, en croissance de 51%. Le résultat opérationnel courant ressort à 4,11 milliards d'euros, en hausse de 30,1%. Le chiffre d'affaires 2024, en amélioration de 17,8%, s'établit à 27,31 milliards d'euros. A fin 2024, le cash-flow libre ressort à 3,19 milliards d'euros, contre un consensus de 3 milliards d'euros. Un dividende de 2,90 euros par action sera soumis à l'approbation des actionnaires.

Ubisoft

Ubisoft a confirmé ses objectifs annuels lors de la publication de ses revenus du troisième trimestre. A cette occasion, l'éditeur de jeux vidéo a indiqué à propos de la revue stratégique que le " processus formel et compétitif annoncé le 9 janvier 2025 est en cours ". Un comité ad hoc composé de membres indépendants du conseil d'administration et présidé par l'administratrice référente, supervisera le processus dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB et l'emploi au quatrième trimestre seront connus à 11H00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en janvier et le prix des importations en janvier seront communiqués à 14h30 avant la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en janvier à 15h15 et les stocks des entreprises en décembre à 16h00.

Vers 8h40, l'euro est stable à 1,0465 dollar.

Hier à Paris

Soutenus par les espoirs de la fin du conflit en Ukraine et les bons résultats d'entreprises, les indice européens, à l'exception du FTSE100, ont fini en forte hausse. Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu que leurs équipes respectives "entament immédiatement des négociations" pour arrêter la guerre en Ukraine. A Paris, les résultats de Legrand, EssilorLuxottica, Orange ont notamment été appréciés. Le CAC 40 a gagné 1,52% à 8164,11 points, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 10%. L’indice se rapproche de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive. Donald Trump a dévoilé une feuille de route pour imposer des droits de douane réciproques aux autres pays, sans instaurer de taxes dans l'immédiat. Les prix à la production ont augmenté en janvier à l'inverse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté valeurs, Tesla a terminé en hausse de plus de 5% tandis que MGM et Robinhood ont bondi. Le Dow Jones a progressé de 0,77% à 44 711 points et le Nasdaq de 1,50% à 19 945 points.