Les Bourses européennes sous le signe de l'attentisme avant la BCE

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note stable à l'ouverture de la première séance de la semaine. Les investisseurs, qui ont pris connaissance vendredi du rapport américain sur l'emploi, ont dans leur viseur la décision de politique monétaire de la BCE, programmée ce jeudi. La Banque centrale européenne devrait probablement décider de maintenir ses taux à leurs niveaux actuels. Les déclarations de sa présidente, Christine Lagarde, seront scrutées de près. Côté valeurs, la société d'investissement Walter Butler se rallie au plan de sauvetage de Onepoint, premier actionnaire d'Atos.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Accor annonce la finalisation de son programme de rachat d’actions de 400 millions d’euros annoncé le 22 février 2024. Une première tranche de rachat d’actions portant sur 275 millions d’euros a été réalisée à travers un contrat signé avec Jinjiang International le 11 mars 2024, portant sur 7 millions d’actions au prix de 39,22 euros chacune. Le solde du programme, lancé le 20 mars 2024, pour 125 millions d’euros a été finalisé le 4 avril 2024, avec l’acquisition de 2,92 millions d’actions à un prix moyen de 42,93 euros.

Atos

Butler Industries, société d'investissement française basée à Paris et fondée par Walter Butler, également présente à Shanghai, Londres et Singapour, annonce avoir rejoint le consortium formé par Onepoint, groupe dirigé par David Layani, dont l'ambition est de faire d'Atos la plateforme européenne du digital, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, et le premier opérateur européen de cloud souverain.

Geci International

Geci International (groupe spécialisé dans la technologie et le digital) a réalisé avec succès son offre au public d'obligations simples ("OS"), lesquelles sont non-convertibles en actions et auxquelles sont attachés deux types de bons de souscription d'actions ("BSA"). Les OS et les BSA sont désignés ensemble les "OBSA". L'offre, d'un montant brut initial de 1,46 million d'euros, a été sursouscrite de plus de 18% et est ainsi portée à un montant de 1,67 million d'euros après exercice intégral de la clause d'extension.

LDLC

Dans le cadre des négociations exclusives en cours et après avis favorable de son comité social et économique, le groupe LDLC (entreprise présente sur les marchés high-tech en ligne) et Rue du Commerce (entreprise du secteur du commerce en ligne en France - Groupe Shopinvest) annoncent la signature du protocole d'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce, sous certaines conditions suspensives incluant l'autorisation de l'autorité de la concurrence. La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard le 30 juin 2024. Le marché sera informé de l'avancement du projet.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en février a progressé de 2,1% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,6%. Elle avait augmenté de 1,3% le mois dernier.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est moins élevé que prévu en février : 21,4 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 25,1 milliards d'euros, après 21,4 milliards d'euros en janvier.

L'indice Sentix de confiance des investisseurs en zone euro sera communiqué à 10h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,0830 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini la semaine dans le rouge. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel clé sur l'emploi outre-Atlantique : 303000 emplois ont ainsi été enregistrés dans le secteur non agricole, comparé à un consensus de 212000 emplois, après 270000 en février. Côté valeurs, Wendel s'est illustré dans un marché baissier après l'annonce de la cession de 9% du capital de Bureau Veritas pour 1,1 milliard d'euros. Le CAC 40 a fléchi de 1,11% à 8061 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'est replié de 1,16% à 5011 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire positif lors de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel clé sur l'emploi outre-Atlantique : 303000 emplois ont ainsi été enregistrés dans le secteur non agricole, comparé à un consensus de 212000 emplois, après 270000 en février. Les marchés monétaires tablent désormais sur deux baisses de taux cette année, contre trois il y a encore quelques semaines. Le Dow Jones a gagné 0,80% à 39904,04 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,24% à 16248,52 points.