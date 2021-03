Les Bourses européennes signent un début de semaine tonitruant

Au chapitre des valeurs, le secteur aéronautique a été soutenu par la trêve commerciale de 4 mois conclue entre les Etats-Unis et l'Union européenne. Airbus a pris +5,34%, Safran +5,42% et Thales +2,14%. Pour sa part, Stellantis a bondi de 5,80% alors que ses actionnaires ont validé la distribution de la participation détenue dans Faurecia.

Côté pile, la production industrielle en Allemagne a reculé de 2,5% en janvier, après +1,9% en décembre et un consensus de +0,2%.

Sur le front des statistiques, les indicateurs de la journée ont été contrastés. Côté face, l'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est ressorti à 5 en mars 2021, après -0,2 en février et un consensus de 1.

Dans le même temps, ce plan de relance XXL pourrait conduire à une poussée de l'inflation, des craintes qui on généré des tensions ces dernières semaines sur les rendements obligataires. A la clôture européenne, le 10 ans américain évolue au-dessus de 1,60% et le Bund allemand autour de -0,27%. Nul doute que les investisseurs suivront avec attention les commentaires de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sur le sujet ce jeudi.

Les investisseurs ont été galvanisés alors que l'aide promise par le nouveau président américain à son économie devient peu à peu réalité. Plus qu'un vote favorable de la Chambre des représentants cette semaine et le plan sera définitivement adopté.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine de manière tonitruante, saluant l'adoption par le Sénat américain du plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Ainsi, le CAC 40 a gagné 2,08% à 5 902,99 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 2,65% à 3 766,93 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé en fin d'après-midi : si le Dow Jones avance 1,33%, le Nasdaq Composite recule de 0,66%.

