Les bourses européennes secouées entre les résultats et une panne informatique mondiale

(AOF) - Les marchés actions européens sont plongés dans le rouge. Cette séance de vendredi, nourrie par de nombreux résultats d'entreprises, est également marquée par une panne informatique mondiale de grande envergure, qui touche de nombreux secteurs, dont les aéroports. Côté valeurs, Sartorius, spécialiste des technologies de laboratoire, plonge en Bourse après l'abaissement de ses prévisions pour l'exercice 2024. Ubisoft dévisse également au lendemain de ses revenus trimestriels. Le CAC 40 régresse de 0,59% à 7541 points tandis que l'EuroStoxx 50 fléchit de 0,35% à 4853 points.

A la Bourse de Stockholm, Electrolux bondit de 5,40% à 95,26 couronnes suédoises. Le spécialiste de l'électroménager a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre 2024, un bénéfice d'exploitation de 419 millions de couronnes (36,22 millions d'euros) sur la période, après une perte de 124 millions de couronnes il y a un an. Il a dépassé largement le bénéfice de 94 millions attendu par les analystes. Sa perte nette a été réduite sur cette même période, passant de 648 millions à 80 millions. Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 6,8% en organique, à 33,8 milliards de couronnes.

Sartorius (-15,78% à 147,78 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD ce vendredi après avoir revu à la baisse ses objectifs 2024 "en raison de la persistance d'une forte volatilité et d'une prévisibilité limitée". Le spécialiste des technologies de laboratoire affiche une baisse de plus de 35% depuis le début de l'année, ayant notamment chuté mi-avril en raison d'une performance trimestrielle décevante, après deux avertissements sur ses résultats l'année dernière. L'action avait touché un plus haut en septembre 2021 au-dessus des 551 euros.

Ubisoft (-13,04% à 19,04 euros) accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le groupe a affiché des net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - au premier trimestre en progression de 8,3% à 290 millions d'euros. S'ils sont supérieurs à l'objectif de 275 millions d'euros, les analystes espéraient mieux encore, le consensus s'élevant à 300 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice des prix à la production a progressé de 0,2% en juin après avoir été stable le mois précédent. Il était attendu en progression de 0,1%. L'indice des prix à la production a reculé de 1,6% en rythme annuel en juin, à comparer avec un repli de 2,2% en mai et un consensus de -1,6%.

A la mi-séance, l'euro cède 0,17% à 1,0880 dollar.