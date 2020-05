Les Bourses européennes se reprennent

(AOF) - Au lendemain d'une séance morose, les Bourses européennes sont parvenues à reprendre un peu de hauteur. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,87% à 4 496,98 points et l'EuroStoxx 50 a pris 1,37% à 2 942,39 points. A Wall Street, la tendance est encore plus favorable en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite s'adjugent respectivement 1,70% et 2,20%.

Le rebond des marchés actions européens n'avait rien d'acquis ce matin. C'était la prudence qui dominait alors. D'une part, une revue médicale a nuancé les résultats encourageants obtenus par Moderna dans sa recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Or, cela avait été le principal catalyseur de la forte hausse de lundi. D'autre part, les tensions sino-américaines étaient toujours bien présentes.

Dans l'après-midi, les Bourses européennes ont néanmoins été portées par la vigueur des marchés actions américains.

Côté statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi à 0,3% en avril 2020, après 0,7% en mars, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce taux d'inflation est inférieur à l'estimation précédente (+0,4%).

Par ailleurs, la confiance des consommateurs s'est reprise quelque peu en mai dans la zone euro. Selon une estimation préliminaire, l'indicateur a atteint -18,8, gagnant 3,2 points par rapport à avril. Il reste néanmoins bien au-dessous de sa moyenne de long terme (-11,1).

Au chapitre des valeurs, Renault (+6,16%) envisagerait plusieurs fermetures de sites en France selon des informations de presse. De son côté, bioMérieux (+3,54%) a profité de l'annonce du remboursement par la sécurité sociale des tests sérologiques du Covid-19 réalisés sur ordonnance.

En revanche, Michelin a perdu 1,75%. Si S&P a réitéré sa notation de crédit long terme à A- sur le fabricant de pneumatiques, l'agence de notation adopte désormais une perspective négative.

Enfin, Danone (+0,49%) n'a pas particulièrement brillé malgré la confirmation du paiement de son dividende au titre de l'exercice 2019.