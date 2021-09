Les Bourses européennes se reprennent en l'absence des investisseurs américains

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi prudemment après avoir réagi vendredi plus négativement aux mauvais chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis, que Wall Street. L'indice CAC 40 a gagné 0,80% à 6 743,50 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,03% à 4 245,35 points. Les marchés américains sont fermés en raison de la Journée du Labor Day. Du fait de l'absence des investisseurs américains, les volumes de transactions sont restés faibles en France. Seulement un plus de 1 milliard d'euros ont ainsi été échangés sur les valeurs du CAC 40.

Cette semaine, le principal rendez-vous aura lieu jeudi avec la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. A cette occasion, elle devrait annoncer une réduction de ses rachats d'actifs dans le cadre du programme d'achats d'urgence en cas de pandémie (PEPP) au cours du trimestre suivant. Elle achète actuellement 80 milliards d'euros de titres par mois. Parmi les spécialistes, PIMCO anticipe une réduction à 60 milliards d'euros par mois, " en ligne avec le rythme d'achat du début de l'année ". La BCE devrait en revanche maintenir son rythme de 20 milliards de dollars de rachats mensuels au titre du programme d'achats d'actifs (APP).

L'institution financière présentera par ailleurs ses nouvelles estimations de croissance et d'inflation.

Au chapitre des valeurs, le CAC 40 a été tiré par les valeurs du luxe LHVM (+2,11%), Kering (+1,76%) et Hermès (+1,75%). Au sein de l'indice SBF 120, le titre du fabricant de vaccins, Valneva (+11%) est reparti de plus bel à la hausse pour inscrire un nouveau plus haut historique en clôture.

A contrario, Spie a chuté de près de 5%, le groupe ayant déposé une offre sur Equans, qui l'obligerait à augmenter son capital.