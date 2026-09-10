Les Bourses européennes se redressent légèrement à l'ouverture

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont commencé la journée de jeudi en se redressant légèrement, dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et des chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août.

Après quelques minutes d'échanges, Paris reprenait des couleurs après son net recul de la veille (+0,25%) tout comme Londres (+0,10%). Francfort était à l'équilibre (+0,01%). Milan progressait plus franchement (+0,34%).

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