Les Bourses européennes se redressent, le pétrole rebondit

(AOF) - Au lendemain d'une séance éprouvante, les Bourses européennes sont parvenues à redresser la barre ce mercredi. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 1,25% à 4 411,80 points et l'EuroStoxx 50 a pris 1,57% à 2 835,17 points. A Wall Street, la tendance est également favorable en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 1,95% et 2,35%.

Après un début de séance morose, le cours du pétrole a finalement repris le chemin de la hausse. En fin d'après-midi, il progresse de 5,7 % et 24,6% pour le baril de Brent et celui de WTI.

Autre point favorable : le Sénat américain a voté un plan de soutien supplémentaire à l'économie de 480 milliards de dollars. C'est désormais au tour de la Chambre américaine des représentants de se prononcer.

Toutefois, les lourdes conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 ne se sont pas dissipées pour autant. Selon une estimation préliminaire, la confiance des consommateurs s'est nettement repliée de -11,6 à -22,7 entre mars et avril. Les premières estimations des PMI Composite d'avril, attendues demain en Europe, devraient également porter les stigmates de la crise.

Au chapitre des valeurs, STMicroelectronics (+8,63%) a été soutenu par un résultat opérationnel et des perspectives de ventes meilleurs que prévu au premier trimestre. De son côté, Ipsen (+8,14%) a profité d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et de la confirmation d'un dividende d'un euro par action.

En revanche, Kering (-4,92%) a trébuché dans le sillage d'une baisse de 16% en organique de ses ventes au premier trimestre . Enfin, Atos (-2,09%) est également resté à l'écart du rebond du marché malgré des revenus trimestriels en ligne avec les attentes.