Les Bourses européennes sans tendance avant l'inflation américaine

Les marchés actions peinaient à afficher un cap en Europe vendredi, en attendant un indicateur américain sur les prix à la consommation et alors que l'Asie et Wall Street ont fini en hausse.

Vers 08H25 GMT, Milan (+0,11%) et Londres (+0,08%) étaient dans le vert, tandis que Paris (-0,18%) et Francfort (-0,24%) perdaient du terrain.

En Asie, les marchés ont terminé en progression, dans le sillage de Wall Street. Tokyo a pris 0,66%, Shanghai a avancé de 1,15% et Hong Kong de 1,41%.

Jeudi, à Wall Street, le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint de nouveaux records de clôture. La place new-yorkaise a progressé, portée par l'accord, après des mois de négociations, entre sénateurs républicains et démocrates sur le massif plan d'investissements dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden. Il devra encore être concrétisé par un vote.

Ce plan s'appuie sur plus de 1.200 milliards de dollars d'investissements sur huit ans (973 milliards sur cinq ans), a précisé la Maison Blanche, dont 312 milliards dans les transports, y compris les routes et aéroports, et 266 milliards dans d'autres types d'infrastructures comme celles permettant le transport des eaux, ou l'internet à haut débit.

Principal point d'attention du jour des investisseurs: l'indicateur PCE sur les prix à la consommation en mai aux Etats-Unis, utilisé comme référence par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour évaluer le rythme de l'inflation dans le pays.

"Le chiffre de mai publié aujourd'hui ne devrait pas être imperméable à la pression continue sur les prix, et de nouvelles augmentations de l'indice PCE pourraient bien raviver les inquiétudes du marché quant à un environnement inflationniste moins transitoire", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Par ailleurs, la Fed a annoncé jeudi que les grandes banques américaines avaient réussi haut la main les tests de résistance, permettant la levée des restrictions imposées pendant la pandémie sur les versements de dividendes et de rachats d'actions.

Au Mexique, la lanque centrale a revu à la hausse jeudi son taux directeur, une première depuis plus de deux ans, pour faire face à la pression de l'inflation.

Du côté des indicateurs, la croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro aux entreprises a fortement ralenti en mai et l'augmentation de la masse monétaire en circulation dans la zone euro continue de ralentir après une envolée en 2020, selon la Banque centrale européenne. L'institution utilise cet agrégat comme indicateur avancé de l'inflation.

En France, la dette publique a augmenté sur un trimestre pour atteindre à la fin mars 2021 quelque 118,2% du produit intérieur brut (PIB), soit 2.739,2 milliards d'euros

Les consommateurs allemands de leur côté abordent l'été avec le moral au beau fixe, grâce au fort recul des cas de Covid-19 et à la levée de la plupart des restrictions, selon le baromètre GfK publié vendredi.

Les chiffres des dépenses de consommation et des revenus des ménages américains seront publiés en début d'après-midi.

Panasonic a vendu ses parts dans Tesla

A Tokyo, Panasonic a bondi de 4,93% à 1.309 yens. Selon le journal économique Nikkei, Panasonic a récemment vendu toutes ses parts dans le champion des voitures électriques Tesla, mais le partenariat dans les batteries électriques entre les deux groupes n'est cependant pas remis en cause.

Nike fait monter Adidas et Puma

A Francfort, les équipementiers sportifs sont en verve, Adidas (+4,26% à 304,95 euros) et Puma (+2,30% à 98,90 euros) profitant des solides performances financières publiées la veille par le rival Nike au titre du dernier trimestre.

Assemblée générale chez Tesco

A Londres, l'action de la chaîne de supermarchés Tesco reculait de 1,39% à 189,50 pence en amont de son assemblée générale des actionnaires qui se tient ce vendredi.

Du côté du pétrole, du bitcoin et de l'euro

Les cours du pétrole avançaient doucement vendredi.

Vers 08H25 GMT, le baril de Brent, référence européenne du pétrole brut, était en hausse de 0,25% à 75,77 dollars.

A New York, le baril de WTI pour le mois d'août prenait 0,20% à 73,46 dollars.

Le bitcoin reculait de 2,17% à 34.110 dollars.

L'euro prenait 0,10% face au billet vert à 1,1946 dollar.

