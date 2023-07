Les Bourses européennes sans grand mouvement avant les résultats bancaires américains

Les Bourses européennes sont en ordre dispersé mardi, les investisseurs attendant des résultats de banques américaines et les ventes au détail aux Etats-Unis, au lendemain d'une séance en recul à cause d'une croissance chinoise jugée décevante.

Sur le Vieux continent, vers 11H30 GMT, Paris (-0,02%) était stable, Francfort lâchait quelque 0,12% tandis que Londres en gagnait 0,10%.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en légère baisse. Vers 11H30 GMT, les contrats à termes des trois principaux indices oscillaient entre -0,01% et -0,18%.

En Asie, la Bourse de Tokyo (+0,32%) a terminé dans le vert. A Hong Kong à l'inverse, l'indice Hang Seng a lâché 2,05%, au lendemain de la publication des chiffres décevants du PIB (Produit intérieur brut) chinois au deuxième trimestre.

"L'inflation canadienne en juin est à l'honneur, tout comme les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Les ventes au détail en juin aux Etats-Unis devraient donner une indication cruciale de la santé du consommateur, qui est le moteur de la croissance américaine. Les analystes misent sur des ventes au détail en hausse de 0,5% en juin contre +0,3% en mai, selon Briefing.com.

Par ailleurs, les résultats des banques américaines sont attendus car "les investisseurs seront attentifs à la manière dont ces banques ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt" de la Réserve fédérale (Fed), selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les membres de l'institution doivent à nouveau se réunir les 25 et 26 juillet.

Les acteurs sur le marché sont quasi-unanimes (à 97%, selon les calculs des produits à terme de CME Group) quant à un nouveau relèvement des taux de la Fed en juillet, les portant à une fourchette de 5,25% à 5,50%.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts européens se détendent. L'emprunt allemand à 10 ans était à 2,39% vers 11H35 GMT contre 2,47% la veille à la clôture, le français à 2,91% contre 3,01% et l'américain s'établissait à 3,75% contre 3,80%.

Ocado optimiste

Ocado bondissait de 15,77% vers 11H30 GMT. La plateforme de livraison de courses britannique affiche un bénéfice d'exploitation semestriel, contre une perte un an auparavant, et des recettes en hausse. Et elle se montre optimiste pour ses ventes, malgré une perte avant impôt qui continue à s'accroitre.

Novartis, un bénéfice net en hausse

Le géant pharmaceutique suisse Novartis, en plein recentrage, publie mardi un bénéfice net en hausse de 54% au deuxième trimestre sous l'effet de la baisse des coûts de restructuration, à 2,3 milliards de dollars et relève à nouveau ses prévisions pour 2023.

A Zurich, le cours de Novartis gagnait 3,32% vers 11H30 GMT.

Des itinéraires différents l'automobile

L'américain Tesla veut doubler la capacité de son usine de Grünheide, au sud de Berlin, pour la porter à 1 million de véhicules produits par an et a déposé pour cela une demande à l'Etat régional de Brandebourg, selon la presse. Son action était stable dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street.

Les valeurs automobiles allemandes évoluaient en ordre dispersé à Francfort vers 11H30 GMT: Mercedes-Benz reculait de 0,48%, BMW de 0,19% et Volkswagen gagnait 0,25%.

A Paris, Renault gagnait 0,55% et Michelin 1,14%.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole repartent en petite hausse mardi, profitant de la faiblesse du dollar et du retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, malgré une demande chinoise qui inquiète.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre gagnait 0,35% vers 11H30 GMT à 78,78 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) gagnait 0,41%, avec échéance en août à 74,46 dollars.

Le billet vert perdait encore du terrain par rapport à la livre et à l'euro mardi. Vers 11H30 GMT, il gagnait 0,21% à 1,1301 dollar pour une livre, après être tombé jusqu'à 1,3114 dollar pour une livre.

Le bitcoin gagnait 0,36% à 30.041 dollars.

