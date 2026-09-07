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Les Bourses européennes sans élan à l'ouverture
information fournie par AFP 07/09/2026 à 09:10
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans élan, sous pression face aux prix du pétrole toujours plus élevés, en attendant la publication de l'inflation américaine en août aux Etats-Unis côté consommateurs dans la semaine.

Dans les premiers échanges, les Bourses de Paris (-0,03%), Francfort (+0,09%) et Londres (-0,10%) évoluaient autour de l'équilibre.

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