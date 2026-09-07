Les Bourses européennes sans élan à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert sans élan, sous pression face aux prix du pétrole toujours plus élevés, en attendant la publication de l'inflation américaine en août aux Etats-Unis côté consommateurs dans la semaine.
Dans les premiers échanges, les Bourses de Paris (-0,03%), Francfort (+0,09%) et Londres (-0,10%) évoluaient autour de l'équilibre.
Euronext CAC40
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