Les Bourses européennes sans élan à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans élan, sous pression face aux prix du pétrole toujours plus élevés, en attendant la publication de l'inflation américaine en août aux Etats-Unis côté consommateurs dans la semaine.

Dans les premiers échanges, les Bourses de Paris (-0,03%), Francfort (+0,09%) et Londres (-0,10%) évoluaient autour de l'équilibre.

Euronext CAC40