Les Bourses européennes sans conviction en l'absence de Wall Street

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse mardi, sans boussole car privées de Wall Street, fermée à l'occasion d'un jour férié, ni indicateurs économiques importants.

Londres a reculé de 0,10%, Milan de 0,21%, Paris de 0,23% et Francfort de 0,26%.

Les taux d'intérêt des Etats européens remontaient encore un peu. Celui de l'emprunt à 10 ans français atteignait 3%.

En Asie, Tokyo a reculé (-0,98%) après ses nets gains de la veille. Shanghai a terminé stable (+0,04%) et Hong Kong en hausse de 0,57%.

Mardi, la banque centrale australienne a laissé son taux directeur inchangé. Son gouverneur, Philip Lowe, a déclaré que si "le pic de l'inflation était passé", les perspectives économiques restaient incertaines.

Pour Craig Erlam, analyste d'Oanda, "les banques centrales sont soucieuses de ne pas trop resserrer la vis en raison de l'immense pression que le resserrement passé a déjà exercée sur les ménages et les entreprises, mais après avoir été si en retard dans le lancement du processus, elles ne veulent absolument pas faire une pause trop tôt et risquer d'infliger des taux plus élevés pendant plus longtemps".

Les investisseurs sont aussi attentifs aux relations américano-chinoises. La Chine a annoncé lundi l'imposition à compter du mois prochain de restrictions sur les exportations de deux métaux rares, dont le géant asiatique est le principal producteur et qui sont indispensables pour les semi-conducteurs.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est attendue en Chine cette semaine et "on espère un accord" sur cette question, souligne Céline Weill-Alliel, gérante chez Uzès Gestion.

L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Xie Feng, a appelé Pékin et Washington à "faire un pas vers l'autre", lors d'une rencontre avec Mme Yellen.

Les paiements rapportent

Les entreprises de paiement européennes ont profité mardi d'informations de presse, publiées par le Financial Time et par Bloomberg, faisant état de l'intérêt d'entreprises du capital-investissement sur la société de paiement Worldpay.

Worldline a pris 3,52% à Paris, Nexi 3,66% à Milan et Adyen 0,52% à Amsterdam.

Des milliardaires au chevet de Casino

Le distributeur français Casino, en difficulté, a annoncé mardi avoir reçu pour le renflouer deux offres rivales émanant de groupements menés par des milliardaires, grands noms du monde des affaires, qui ont promis de lui apporter de l'argent frais.

L'action, qui avait perdu presque 50% de sa valeur la semaine passée, a rebondi de 16,22% avant d'être suspendue à la demande de l'entreprise, dans l'attente de la publication d'un communiqué.

Sainsbury's au rayon des déceptions

La chaîne britannique de supermarchés Sainsbury's reculait de 1,82% après l'annonce selon laquelle l'inflation alimentaire commence à baisser au Royaume-Uni et malgré la publication d'un chiffre d'affaires (hors carburants) en hausse de 9,2% pour son premier trimestre décalé.

Le pétrole repart en hausse

Les cours du pétrole repartaient en hausse mardi à la mi-journée, sans effacer complètement leurs pertes de la veille.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, montait de 1,89% à 76,06 dollars, vers 15H35 GMT.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, gagnait 1,96% à 71,16 dollars.

Vers 15H40 GMT, le billet vert avançait (+0,12%) face à l'euro, à 1,0898 dollar pour un euro.

bur-fs/cdu/er