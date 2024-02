Les Bourses européennes s'offrent un peu de répit avant un jeudi très dense

Côté valeurs, Carrefour a brillé en tête de l'indice phare de la place parisienne à la faveur d'un cash-flow libre meilleur que prévu et de l'annonce d'une rémunération attractive de ses actionnaires.

" En l'état actuel des choses, une réduction des taux en mars, voire même en mai, n'est pas envisageable. Les évaluations des prix du marché sont désormais passées de sept à huit réductions de taux cette année à une attente plus réaliste de trois à quatre réductions à partir du milieu de l'année, se conformant au bout du compte à notre propre opinion", considère Seema Shah, cheffe de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management.

Avant la journée de demain qui sera riche en termes de publications de résultats (Accor, Danone, Axa…) et de statistiques macroéconomiques (PMI France, Allemagne, zone euro, Etats-Unis...), les comptes du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle Nvidia sont attendus dans la soirée, après la clôture de Wall Street.

Entre attentisme et prudence, les investisseurs ont finalement propulsé les marchés européens dans le vert, à l'exception du marché britannique. Ce dernier a été notamment pénalisé par les résultats décevants de HSBC et de plusieurs grands noms du secteur des matières premières.

