Les Bourses européennes s’offrent un modeste rebond avant l’inflation américaine

Au chapitre des valeurs, Unibail-Rodamco-Westfield (+2,48%), BNP Paribas (+2,15%), Legrand (+1,72%) ont terminé sur la podium du CAC 40. A l'inverse, EssilorLuxottica (-5,10%), Eurofins (-1,67%) et Thales (-1,18%) ont accusé les plus fortes baisses de l'indice phare de la place parisienne.

L'indice Zew, qui mesure le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques, est en effet ressorti à -34,3 en mai, contre un consensus de -42 et après -41 en avril.

(AOF) - Après quatre séances consécutives de repli, les Bourses européennes ont modestement rebondi ce mardi. Ainsi, le CAC 40 s’est redressé de 0,51% à 6 116,91 points et l’EuroStoxx 50 a regagné 0,88% à 3 557,87 points. En revanche, les indices évoluent en ordre dispersé à Wall Street: le Dow Jones cède 0,46% tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,07%, en fin d'après-midi.

