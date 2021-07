Les Bourses européennes s'enfoncent dans le rouge, le variant Delta menace la reprise

Au sein du CAC 40, les groupes Société Générale (+0,34%) et Saint-Gobain (+0,09%) sont parvenus à échapper à la baisse.

L'agenda statistique n'a pas servi de catalyseur haussier. Le plus important indicateur du jour s'est simplement révélé conforme aux attentes. Ainsi, 360 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées après 386 000 la semaine précédente.

Les inquiétudes des investisseurs concernant l'ex variant indien, et son impact sur la reprise économique mondiale, sont ensuite montées en puissance, envoyant les indices au tapis.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en territoire négatif ce jeudi, alors que la forte progression du variant Delta du Covid jette une ombre sur le rythme de la reprise économique mondiale. Ainsi, le CAC 40 a abandonné 0,99% à 6 493,36 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 1,07% à 4 055,61 points. A Wall Street, les indices tâchent de résister en fin d'après-midi: le Dow Jones grappille 0,10% et le Nasdaq Composite limite son repli à 0,45%.

