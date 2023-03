Les Bourses européennes s'affaissent dans le sillage des banques

La baisse a été quasiment générale, mais a surtout touché les banques et les valeurs cycliques. Plusieurs valeurs ayant été lourdement sanctionnées pour des publications décevantes la semaine dernière ont en revanche rebondi, dont Euroapi et JCDecaux.

Le repli des taux s'explique également par la révision en profondeur du scénario des investisseurs pour la politique monétaire de la Fed du fait des déboires du secteur bancaire américain. Ils anticipent désormais une seule hausse des taux de 25 points de base en mars, suivie d'une baisse plus tard cette année. Le taux terminal anticipé est ainsi passé de 5,69% mercredi dernier à environ 4,80% aujourd'hui.

Ces mesures n'ont pas été jugées suffisantes et le secteur bancaire a continué de souffrir des deux côtés de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, les banques régionales sont en pleine tempête. En Europe, les grands établissements ont continué de reculer. La banque suisse en difficulté Credit Suisse a notamment touché un plus bas historique. En France, les baisses s'échelonnaient de 3,07% pour Crédit Agricole à –6,8% pour BNP Paribas.

Hier soir, les autorités américaines ont dévoilé plusieurs mesures pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. La totalité des dépôts de cette dernière ont été garantis et la Fed a mis à disposition des fonds supplémentaires pour aider l'ensemble des banques à répondre aux besoins de tous leurs déposants.

